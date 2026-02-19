Erst Ärger um den Fahrschein, dann ein Faustschlag: Im Regionalzug eskaliert eine Ticketkontrolle – und endet für einen Polizisten im Krankenhaus.

Northeim - Ein Mann hat in einem Regionalzug von Einbeck nach Northeim einen Polizisten angegriffen und verletzt. Eine Bahnmitarbeiterin hatte zuvor festgestellt, dass der 59-Jährige ohne ein gültiges Ticket unterwegs war, wie die Polizei mitteilt. Als der Mann sich weigerte, seinen Personalien zu nennen, wurde ein im Zug mitreisender Polizeibeamter zu Hilfe gerufen. Der 59-Jährige beleidigte und bedrohte den Beamten und schlug ihm schließlich mit der Faust ins Gesicht.

Der Mann wurde überwältigt und bis zum Eintreffen weiterer Polizisten festgehalten, wie es weiter hieß. Ein Atemalkoholtest zeigte mehr als 2,4 Promille. Der stark betrunkene Mann kam zur Ausnüchterung in Gewahrsam. Der 39 Jahre alte Polizist wurde durch den Faustschlag leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Angreifer wird nun ermittelt.