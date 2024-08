Schkeuditz - Wegen eines Scherzes über Sprengstoff in einem Flugzeug in Schkeuditz (Landkreis Nordsachsen) hat die Bundespolizei Strafanzeige gegen einen 66-Jährigen erstattet. Zudem wurde er von seinem Flug ausgeschlossen, wie die Beamten mitteilten. Demnach geschah der Vorfall am Donnerstagnachmittag während des Boardings am Flughafen Leipzig/Halle. Dort soll der Mann gegenüber den Stewardessen geäußert haben, dass sich Sprengstoff in seinem Handgepäck befinde und sie den Handkoffer nicht wiederholt verrücken sollten.

Der 66-Jährige wurde vom Kapitän von dem Flug nach Tunesien ausgeschlossen und die Polizei gerufen. Beamte der Bundespolizei durchsuchten sein Gepäck. Dabei gab der 66-Jährige an, sich nur einen Scherz erlaubt zu haben und dass er diesen nun bereue. Gegen ihn wurde Strafanzeige wegen der Störung des öffentlichen Friedens erstattet.

Zudem warnte die Bundespolizei vor solchen Scherzen. Dies könne vor allem in einem Umfeld, „in welchem Hochsicherheitsstandards unbedingt eingehalten werden müssen“, zu strafrechtlichen Folgen führen.