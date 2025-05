Ein Mann wird nach einer Auseinandersetzung in Bad Langensalza notoperiert. Gegen den Tatverdächtigen ist Haftbefehl erlassen worden.

Mann schwer verletzt - Tatverdächtiger in U-Haft

Ein 22-Jähriger kommt nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung in Untersuchungshaft. (Symbolbild)

Bad Langensalza - Nach einer Auseinandersetzung, bei der ein Mann in Bad Langensalza schwer verletzt wurde, sitzt ein 22-Jähriger in Untersuchungshaft. Gegen den Mann sei Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung erlassen worden, teilte die Polizei mit.

Er werde verdächtigt, einen 36-Jährigen bei einem Streit in einem Mehrfamilienhaus in Bad Langensalza (Unstrut-Hainich-Kreis) in der Nacht zu Mittwoch mit Stichen schwer verletzt zu haben.

Das Opfer wurde in einem Krankenhaus notoperiert und ist laut Polizei inzwischen außer Lebensgefahr.

Der Verdächtige sei vom Tatort geflüchtet. Er wurde am Mittwochvormittag in einer Wohnung in Bad Langensalza gefasst.

Zu den Hintergründen wurden keine Angaben gemacht. Es werde ermittelt.