Haren - Ein am Fahrbahnrand sitzender 29-Jähriger ist im Landkreis Emsland bei einem Unfall schwer verletzt worden. Ein bislang unbekannter Autofahrer hatte den Mann übersehen und mit seinem Fahrzeug den Arm des 29-Jährigen überrollt, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Unfall in der Nacht zum Samstag in Haren erlitt der 29-Jährige schwere Verletzungen und kam ins Krankenhaus. Der Autofahrer fuhr laut Polizei weiter, ohne sich um das Unfallopfer zu kümmern. Weshalb der Mann am Fahrbahnrand saß, war zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen.