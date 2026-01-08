Innerhalb weniger Tage brennen alle Kältebusse der Berliner Stadtmission. In allen drei Fällen hat den Ermittlungen zufolge ein Mann Feuer gelegt - er ist nun in U-Haft.

So sah einer der Busse nach dem mutmaßlichen Brandanschlag aus (Archivbild).

Berlin - Die drei angezündeten Kältebusse der Berliner Stadtmission wurden mutmaßlich alle von einem 43-Jährigen in Brand gesetzt. Ihm wird vorgeworfen, für die Taten am 28. Dezember und 1. Januar verantwortlich zu sein, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Der Beschuldigte befinde sich in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Brandstiftung. Das Motiv sei Gegenstand der Ermittlungen. Der Mann habe sich bislang nicht geäußert.

Der 43-Jährige war nach Ausbruch des Brandes am 1. Januar von Sicherheitsmitarbeitern des Vereins festgehalten worden. Eine Atemalkoholmessung ergab laut Polizei einen Wert von rund 1,6 Promille. Der 43-Jährige ist laut Polizei bereits aus verschiedenen Ermittlungsverfahren polizeibekannt.

Zwei Busse sind nach Angaben der Stadtmission vollkommen Schrott und müssen ausgetauscht werden. Der dritte Bus könne repariert werden. Bis es Ersatz gibt, ist die Kältehilfe der Stadtmission mit drei geliehenen Fahrzeugen unterwegs.