Berlin - Ein Mann soll in Berlin-Neukölln mit einer Pistole aus einem Haus geschossen und sich dabei gefilmt haben. Ein Zeuge meldete sich am Samstagmorgen bei der Berliner Polizei, weil er den Vorfall in einem Live-Video in den sozialen Medien gesehen haben will, wie die Beamten mitteilten. Der Mann habe demnach mit der Waffe mehrfach aus einer Wohnung in der Sonnenallee in die Luft geschossen.Mit einem Beschluss der Staatsanwaltschaft durchsuchte die Polizei anschließend die Wohnung des 44-jährigen mutmaßlichen Schützen. Sie beschlagnahmten dort eine Anscheins-Waffe, also eine Waffe, die einer scharfen Waffen täuschend ähnlich sieht, sowie Munition. Warum geschossen wurde, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt den genauen Hergang.