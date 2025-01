Naumburg - Der Einbruch in ein Geschäft im Naumburger Bahnhof endete für einen 27-Jährigen in Untersuchungshaft. Ein Richter am Amtsgericht Zeitz (Burgenlandkreis) erließ Haftbefehl gegen den Verdächtigen, der zudem Polizisten angriffen haben soll. Zudem soll der Mann versucht haben, eine Machete zu ziehen, wie die Polizei in Halle mitteilte.

Auf seiner Flucht über Bahngleise sei er beim Sprung ins Kiesbett gestürzt und wurde Sonntagnacht festgenommen. Der Mann wird zudem verdächtigt, einen Einbruch in der Naumburger Innenstadt begangen zu haben. Weitere Verdachtsfälle würden überprüft. In der Wohnung des 27-Jährigen sei Diebesgut sichergestellt worden, hieß es weiter.