Eine Männer-WG im Westen der Stadt wird von Flammen überrascht. Beide schaffen es teils schwer verletzt ins Freie. Für einen 26-Jährigen gibt es dabei nur eine Option.

Chemnitz - Ein Mann ist in Chemnitz aus einem brennenden Mehrfamilienhaus gesprungen und hat sich dabei schwer verletzt. Der 26-Jährige war am späten Freitagabend im Stadtteil Schönau durch ein Fenster im zweiten Obergeschoss vor den Flammen geflüchtet, wie die Polizei mitteilte. Er kam in ein Krankenhaus.

Sein 28 Jahre alter Mitbewohner hatte sich den Angaben nach auf den Balkon der Wohnung retten können und wurde mit einer Drehleiter der Feuerwehr in Sicherheit gebracht. Er kam leicht verletzt in eine Klinik. Alle weiteren Bewohner des Hauses konnten nach Ende der Löscharbeiten unverletzt in ihre Wohnungen zurückkehren, wie es weiter hieß. Die Brandwohnung sei derzeit unbewohnbar.

Weshalb die Wohnung der beiden jungen Männer Feuer fing, ist noch unklar. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.