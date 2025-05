Zwei Männer geraten am Alex in Streit. Dann zückt einer ein Messer.

Berlin - Am S-Bahnhof Alexanderplatz ist ein Mann mit einem Messerstich verletzt worden. Laut Polizei gerieten am frühen Morgen zwei 23 und 31 Jahre alte Männer in Streit. Daraus entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Jüngere dem Älteren mit einem Messer in den Oberkörper stach. Anschließend rannte er davon, konnte jedoch kurze Zeit später in der Rathausstraße festgenommen werden. Die Polizisten fanden auch das mutmaßliche Tatmesser und stellten es sicher.

Der verletzte 31-Jährige kam nach Erste-Hilfe-Maßnahmen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Seine Verletzung soll nach ersten Erkenntnissen nicht lebensgefährlich gewesen sein, so die Polizei. Der Angreifer kam in Polizeigewahrsam und wurde von dort an die Kriminalpolizei übergeben. Die Ermittlungen dauern an.