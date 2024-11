Berlin - Zwei Männer sind durch Messerstiche in Berlin-Spandau schwer verletzt worden - einer von ihnen starb im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Taten gibt, sei noch unklar, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Mehrere Personen seien in der Nähe der Fundorte festgenommen worden. Die Mordkommission ermittelt.

Einer der Männer wurde den Angaben zufolge am Dienstagabend in einer Grünanlage der Borkzeile mit mehreren Stichverletzungen gefunden und starb kurz darauf im Krankenhaus trotz einer Notoperation. Etwa zeitgleich wurde in der Nähe der Straße An der Kappe ein zweiter Mann gefunden, der ebenfalls durch Messerstiche verletzt wurde. Er werde in einer Klinik versorgt, hieß es. Es bestehe jedoch keine Lebensgefahr für ihn. Die Hintergründe seien noch unbekannt.