Tödlicher Unfall Mann stirbt nach Arbeitsunfall in Leipzig

Der Mann ist nach seinem Sturz im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben. Vieles zu dem Geschehen ist noch unklar.

Von dpa 17.02.2026, 14:35
Medienberichten nach stürzte der Mann von einer Vorrichtung und erlitt schwere Verletzungen. (Symbolbild) Monika Skolimowska/dpa

Leipzig - Ein Mann ist nach einem Arbeitsunfall in Leipzig am Montag gestorben. Die Polizei bestätigte den Vorfall, nannte jedoch keine weiteren Details, etwa zum Alter des Mannes oder zum Unfallhergang. Zuvor berichteten das Portal „Tag24“ und die „Bild“-Zeitung. Den Medienberichten nach war der Mann am Nachmittag von einer Vorrichtung in die Tiefe gestürzt und schließlich im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben.