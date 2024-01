Bischofswerda - Ein 50 Jahre alter Mann ist nach einer nächtlichen Auseinandersetzung auf dem Altmarkt in Bischofswerda (Landkreis Bautzen) im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben. Ein 18-Jähriger wurde schwer verletzt, wie die Polizei Görlitz am Sonntag mitteilte. Er befindet sich laut Polizei in medizinischer Betreuung.

Demnach war es auf dem Altmarkt zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen gekommen, wobei der 50- und der 18-Jährige schwer verletzt wurden. Nach ersten Ermittlungen nahmen die Beamten einen 44 Jahre alten Mann vorläufig fest.