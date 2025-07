Erfurt - Bevor eine neue Gewitterfront über Thüringen hinweg zieht, wird es noch einmal sonnig. Doch Regen, Wind und Hagel lassen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) nicht lang auf sich warten und begleiten die Menschen auch zum Start in das Wochenende.

Bei bis zu 27 Grad und viel blauem Himmel zeigt sich der Tag zunächst von seiner angenehmen Seite. Doch ab dem Nachmittag ziehen vor allem im Bergland vereinzelt Gewitter auf, die Starkregen mit bis zu 25 Litern pro Quadratmeter sowie starke Böen und Hagel mit sich bringen können.

Zum Start in das Wochenende verbessern sich die Aussichten kaum und es wird kühler: Am Freitag kann es laut DWD bei Höchstwerten bis zu 26 Grad noch zu Starkregen mit kräftigeren Gewittern kommen. Am Samstag setzen sich Regen und Gewitter in abgeschwächter Form fort. Im Verlauf des Tages klart es bei bis zu 25 Grad vorerst etwas auf.