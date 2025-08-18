Die Polizei will im U-Bahnhof Warschauer Straße einen Mann kontrollieren, doch dieser flüchtet. Am RAW-Gelände klettert er auf eine Mauer und stürzt.

Berlin - Auf der Flucht vor der Berliner Polizei ist ein mutmaßlicher Drogendealer an der Warschauer Straße mehrere Meter eine Böschung hinabgestürzt. Der 24-Jährige sei bewusstlos am Boden gefunden worden, teilte die Polizei mit. Er wurde in eine Klinik gebracht, Lebensgefahr bestand den Angaben nach nicht.

Ersten Erkenntnissen zufolge wollte die Polizei den Mann im U-Bahnhof Warschauer Straße in Friedrichshain kontrollieren. Er gab den Beamten demnach seinen Rucksack und flüchtete Richtung Revaler Straße. Der 24-Jährige sprang auf eine Mauer zum RAW-Gelände - die Polizisten versuchten noch ihn festzuhalten, und verletzten sich dabei an den Händen.

Laut Polizei stürzte der 24-Jährige auf Äste von Bäumen, bevor er auf dem Boden landete. Die Polizei leistete Erste Hilfe, dann wurde der Mann von einem Notarzt versorgt. In seinem Rucksack fand die Polizei Bargeld sowie diverse Drogen. Gegen den Mann lag zudem ein offener Haftbefehl wegen eines Drogendeliktes vor. Genaueres war dazu zunächst nicht bekannt. Die Beamten ermitteln wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Drogenhandels.