  3. Kriminalität: Mann tot in Berlin-Kreuzberg gefunden

Ein Zeuge findet eine Leiche im Keller eines Wohnhauses. Die Polizei geht von einer Straftat aus. Nun laufen die Ermittlungen.

Von dpa 09.08.2025, 16:47
Der 52-Jährige und sein Auffinden weisen auf ein Verbrechen hin. (Symbolbild)
David Young/dpa

Berlin - Ein 52-Jähriger ist leblos im Keller eines Hauses in Berlin-Kreuzberg gefunden worden. Der Mann wurde Polizeiangaben zufolge in der Nacht auf Samstag in der Mittenwalder Straße von einem Hausbewohner entdeckt. Man gehe von einem Tötungsdelikt aus, hieß es weiter. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln nun.