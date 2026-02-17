Über mehrere Monate wird ein Mann aus dem Landkreis Oberhavel Opfer einer Betrugsmasche. Eine angebliche Assistentin rät ihm schließlich zur Überweisung einer enormen Summe.

Oberkrämer - Einen sechsstelligen Geldbetrag hat ein Mann aus Oberkrämer durch einen Kryptowährungsbetrug verloren. Der 41 Jahre alte Mann aus dem Landkreis Oberhavel sei bereits im Dezember Mitglied eines Gruppenchats auf einer Messenger-Plattform geworden, teilte die Polizei mit. Dort habe sich jemand als persönliche Assistentin ausgegeben und den Mann angewiesen, sein Geld in Kryptowährung anzulegen.

Der 41-Jährige folgte der Anweisung und überwies die Summe im unteren sechsstelligen Bereich an eine Trading-Plattform. Der Mann habe den Betrug im Nachhinein selbst festgestellt, hieß es weiter. Das Geld sei nun jedoch verloren.

Die Polizei warnt davor, im Zusammenhang mit Online-Handel vorschnell Investitionen zu machen. „Ungewöhnlich hohe Gewinne sollten Sie immer misstrauisch machen“, teilte die Polizei weiter mit. „Informieren Sie sich im Vorfeld über die Trading-Plattform, bevor Sie Geld überweisen. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.“