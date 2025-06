In Quedlinburg verunglückt ein Mann auf einem Motorrad. Doch dann wird klar: Der 28-Jährige steht im Verdacht, gleich mehrere Straftaten begangen zu haben.

In Quedlinburg verunglückt ein junger Mann mit einem gestohlenen Motorrad. (Symbolbild)

Ein 28-Jähriger ist in Quedlinburg (Landkreis Harz) mit einem Motorrad verunglückt und hat sich dabei schwer verletzt. Der Mann wurde am Samstagabend mit einer schweren Kopfverletzung und Knochenbrüche in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Ermittlungen vor Ort ergaben Hinweise darauf, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen gestanden haben könnte. Eine Blutprobe wurde angeordnet. Zudem stellte sich heraus, dass das Motorrad bereits 2023 in Quedlinburg als gestohlen gemeldet worden war. Gegen den 28-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.