Mann will Bordell nicht verlassen und schlägt Polizisten

Berlin - Ein Mann hat einer Polizistin ins Gesicht getreten und in den Bauch geschlagen, nachdem sie ihn gebeten hatte, ein Bordell in Kreuzberg zu verlassen. Die Polizisten wurden am Morgen gerufen, weil der 35-Jährige sich geweigert haben soll, die Einrichtung zu verlassen, wie die Behörde mitteilte. Die Polizistin fiel und stieß sich den Kopf.

Polizeikollegen hätten den Mann daraufhin zu Boden gebracht. Der 35-Jährige soll sich dagegen gewehrt und erneut einem Polizisten ins Gesicht geschlagen haben. Er kam in Polizeigewahrsam. Die verletzte Polizistin kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus und beendete ihren Dienst.