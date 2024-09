Berlin - Ein 23-jähriger Mann hat in Berlin-Hohenschönhausen plötzlich und ohne Grund mehrere Frauen und Kinder angegriffen. Dabei versuchte er auch am Samstagnachmittag, einen Kinderwagen mit einem zweijährigen Kind auf die Gleise einer Straßenbahn zu schieben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Zuerst griff der Mann auf der Hauptstraße in Alt-Hohenschönhausen eine 18-jährige Frau an, bedrohte sie, würgte sie mit beiden Händen und drückte sie gegen einen Bauzaun, der umfiel. Die Frau fiel in einen Graben dahinter, wo der Mann sei weiter würgte. Als ein Zeuge eingriff, ließ der Mann die Frau los und lief davon.

Kurz darauf stieß der Täter an einer Straßenbahn-Haltestelle ein vierjähriges Kind zu Boden und versuchte, einen Kinderwagen mit einem weiteren Kind sowie die Mutter in das Gleisbett zu schieben. Passanten verhinderten das, hielten den Mann fest und übergaben ihn der Polizei. Eine Ärztin in einem Krankenhaus lehnte die Aufnahme in eine psychiatrische Abteilung ab. Der Mann sollte dann einem Ermittlungsrichter zum Erlass eines Haftbefehls vorgeführt werden.