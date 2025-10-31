Dessau-Roßlau - Beim Verkauf einer Lampe über ein Online-Verkaufsportal ist ein Mann in Dessau-Roßlau betrogen worden. Er habe von einem vermeintlichen Käufer einen Link zugesendet bekommen, von dem der Mann annahm, dass darüber der Kauf abgewickelt wird, teilte die Polizei mit. Deshalb habe der 50-Jährige dort seine Kontodaten angegeben. Daraufhin seien 500 Euro vom Konto abgebucht worden, hieß es. Der vermeintliche Käufer antwortete nicht mehr. Gegen ihn sei eine Strafanzeige gestellt worden.