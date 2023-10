Mann wird an Bahnübergang von Zug erfasst und stirbt

Osterholz-Scharmbeck - Ein Mann ist bei Bremen von einem Zug erfasst worden und gestorben. Der 55-Jährige ging am Dienstagabend im Ortskern von Osterholz-Scharmbeck aus bisher ungeklärter Ursache über einen geschlossenen Bahnübergang, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Mann starb noch am Unfallort. Wegen des Unfalls waren die Bahnstrecke und die querende Straße stundenlang gesperrt.