Ein Mann stirbt an einem Bahnübergang in Bitterfeld-Wolfen. Nach dem Unglück laufen die Ermittlungen.

Bitterfeld-Wolfen - Ein Mann ist in Bitterfeld-Wolfen an einem Bahnübergang von einem durchfahrenden Güterzug erfasst worden. Der aus dem Ortsteil Wolfen stammende 29-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er bei dem Unglück am Samstag noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen starb, wie die Polizei mitteilte. Wie genau es dazu kam, muss erst noch ermittelt werden.