Berlin - Ein Mann ist bei einem Streit in Berlin-Mitte mit einem Messer und Reizgas angegriffen und verletzt worden. Der 23-Jährige geriet am frühen Samstagmorgen mit einer vierköpfigen Gruppe in der Panoramastraße aneinander, wie die Polizei mitteilte. Dabei soll ihn eine 15-Jährige mit Reizgas besprüht und ein 19-Jähriger mit einem Messer ins Gesäß gestochen haben.

Die alarmierten Beamten nahmen beide Verdächtige vorläufig fest. Der verletzte 23-Jährige kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Die 15-Jährige wurde den Angaben zufolge später an den Jugendnotdienst übergeben. Der Grund für den Streit war zunächst unklar.