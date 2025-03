Bramsche - Bei einem Unfall in Bramsche im Landkreis Osnabrück ist ein 24-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Er stieß am Nachmittag aus bisher ungeklärter Ursache auf einer Kreuzung mit dem Wagen eines 52-Jährigen zusammen, wie die Polizei in Bramsche mitteilte. Der 52-jährige Autofahrer wurde nur leicht verletzt. Außerdem wurde eine Ampel so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr einsatzbereit ist.

Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Auf der Kreuzung regele zwar eine Ampel den Verkehr, aber es gebe unterschiedliche Zeugenaussagen dazu, ob sie in Betrieb gewesen sei, sagte ein Sprecher der Polizei.