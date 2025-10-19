Ein Pferd rennt in Zeitz auf eine Straße. Eine Autofahrerin kann nicht mehr bremsen. Sie erfasst das Tier. Was bisher über den Unfall bekannt ist.

Zeitz - Ein freilaufendes Pferd hat in Zeitz einen Unfall verursacht. Das Tier sei am Morgen von einem Auto erfasst worden, teilte die Polizei mit. Die Fahrerin des Wagens sei dabei schwer verletzt worden.

Die 61-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Das Pferd sei ebenfalls schwer verletzt und noch an der Unfallstelle eingeschläfert worden. Unklar sei bislang, wem das Pferd gehört und woher es kam. Die Ermittlungen dazu liefen, erklärten die Beamten.