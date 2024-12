Erfurt - Jugendliche haben einen Mann in Erfurt mit Böllern beworfen. Wie die Polizei berichtete, explodierte dabei ein Böller neben dem Kopf des 51-Jährigen. Er erlitt ein Knalltrauma und musste vom Rettungsdienst versorgt werden.

Zuvor hatte die Gruppe den Angaben zufolge am Samstagabend Klingelstreiche an einem Mehrfamilienhaus in der Nähe des Hauptbahnhofs gemacht. Schon dort warfen sie Böller in den Eingang. Als ein Anwohner sie zur Rede stellen wollte, bewarfen sie ihn demnach an den Stadtparktreppen mit Feuerwerk.

Die alarmierte Polizei nahm in der Nähe einen verdächtigen Jugendlichen fest. Die anderen Mitglieder der Gruppe flüchteten unerkannt.