Weimar - Bei einem Streit auf dem Weihnachtsmarkt in Weimar hat ein 29-Jähriger ein Messer gezogen. Besucher des Weihnachtsmarkts drängen ihn ab, wie die Polizei mitteilte. Bei dem folgenden Polizeieinsatz am Samstagabend seien der Tatverdächtige sowie drei weitere Personen durch Pfefferspray leicht verletzt worden.

Der 29-Jährige soll zunächst mehrere Menschen auf dem Weihnachtsmarkt belästigt haben. Ein Besucher habe ihn angesprochen, es sei zum Streit gekommen, so die Polizei. Dabei zog der 29-Jährige demnach das Messer. Die Lage war in der Folge unübersichtlich, hieß es weiter. Der Tatverdächtige wurde in Gewahrsam genommen.