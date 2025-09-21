Ein 35-Jähriger setzt Bücher in einer Berliner Bibliothek in Flammen. Seine Erklärung: angeblich falsche Geschichte. Warum der Brand schnell gestoppt wurde.

Berlin - In der Bibliothek eines französischen Kulturzentrums am Berliner Kurfürstendamm hat ein Mann versucht, mehrere Bücher in Brand zu setzen. Nach Angaben der Polizei übergoss der 35-Jährige gegen Samstagmittag die Bücher mit Brandbeschleuniger und zündete sie an.

Anwesende Personen griffen sofort ein und löschten die Flammen mit einem Feuerlöscher. Verletzt wurde demnach niemand. Der Mann blieb am Tatort und wurde von Einsatzkräften festgenommen. Er gab an, die Bücher enthielten seiner Ansicht nach falsche Darstellungen historischer Ereignisse. Die Ermittlungen wegen versuchter schwerer Brandstiftung dauern an.