Drei Männer starten in der Nacht einen Beutezug durch mehrere Garagen in Oderberg. Ein Zeugenhinweis bringt die Polizei jedoch auf die Fährte der mutmaßlichen Täter.

Oderberg - Drei Männer sind in Oderberg (Landkreis Barnim) mutmaßlich in vier Garagen eingebrochen und haben zwei weitere beschädigt. Aus einer nahmen die Verdächtigen zwei Notstromaggregate mit, heißt es von der Polizei. Aufgrund eines Zeugenhinweises konnten die drei Männer zwischen 20 und 42 Jahren ausfindig gemacht werden.

Der jüngste floh zunächst noch zu Fuß, wurde aber in der Folge von den Beamten ebenfalls festgesetzt. Er wies laut einer Mitteilung einen Atemalkoholwert von 1,4 Promille auf. Zu den genauen Hintergründen der Tat war zunächst nichts bekannt. Die Ermittlungen laufen, hieß es von einem Sprecher.