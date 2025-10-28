Zwei Männer verabreden sich auf Internetportalen zu Treffen an dunklen Orten in Lüneburg. Sie werden zusammengeschlagen. Nun gibt es eine Anklage gegen drei Jugendliche.

Lüneburg - Im November vergangenes Jahres wurden zwei Männer nach Internet-Dates in Lüneburg zusammengeschlagen – nun erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage. Zwei damals 15- und ein 14-Jähriger müssen sich vor dem Amtsgericht verantworten. Die Tat hatte für Aufsehen gesorgt, weil einer der Betroffenen als Mitglied der Jungen Union Lüneburg den Fall bekanntmachte. Beide Opfer erlitten schwere Gesichtsverletzungen.

Der Vorwurf lautet, dass die Opfer hinterlistig überfallen und gemeinschaftlich körperlich misshandelt wurden, teilte das Amtsgericht der Hansestadt mit. Zudem stelle eine Bildaufnahme die Hilflosigkeit einer anderen Person zur Schau, sie sei unbefugt hergestellt worden. Das Verfahren ist seitens des Gerichts bislang weder eröffnet noch terminiert worden. Mit einem Termin ist nach dem Jahreswechsel zu rechnen, wie es weiter hieß.

Wie die „Lüneburger Landeszeitung“ berichtete, waren bei Wohnungsdurchsuchungen der Jugendlichen die Handys beschlagnahmt und auf mindestens einem davon wurde ein Video von einer Tat gefunden. Die Staatsanwaltschaft ging zwar davon aus, dass weitere Personen an den Taten an verschiedenen Tagen beteiligt waren, sie konnten aber nicht ermittelt werden.