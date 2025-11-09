Auf ein Explosionsgeräusch folgen Flammen - dann steht eine ganze Doppelhaushälfte in Brand. Bei den Löscharbeiten entdecken die Einsatzkräfte einen Toten.

Die Identifizierung des Toten und Klärung der Todesursache stehen noch aus.

Geisenfeld - Nach einem Explosionsgeräusch in einer Doppelhaushälfte in Oberbayern haben Einsatzkräfte eine Männerleiche in dem brennenden Gebäude gefunden. Maßnahmen zur Identifizierung des Toten und Klärung der Todesursache laufen derzeit noch, wie die Polizei mitteilte. Die Ursache für das knallartige Geräusch ist bislang ungeklärt. Zeugen des Vorfalls in Geisenfeld waren dadurch aufmerksam geworden und hatten danach die Flammen gesehen.

Vor dem Leichenfund sagte ein Polizeisprecher am Abend, der 59 Jahre alte Bewohner des Hauses werde vermisst. Fünf Menschen aus der Nachbarschaft wurden vom Roten Kreuz betreut, blieben nach ersten Erkenntnissen aber unverletzt.

Die Bewohner der umliegenden Gebäude wurden mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei evakuiert. Sie sollen in einer Notunterkunft unterkommen.

Bei den Löscharbeiten waren zwischenzeitlich rund 140 Kräfte im Einsatz. Derzeit liefen noch Nachlöscharbeiten, teilte die Polizei in der Nacht mit.