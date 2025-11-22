Mariele Millowitsch, bekannt unter anderem als Kommissarin Marie Brand, feiert ihren 70. Mit der Zahl habe sie keine Probleme, sagt sie. Nur einen Gedanken findet sie etwas beunruhigend.

Köln - Mariele Millowitsch feiert ihren 70. Geburtstag an diesem Sonntag (23. November) mit Kaffee und Kuchen. „Da der Geburtstag auf einen Sonntag fällt und am nächsten Morgen alle wieder arbeiten müssen, bietet sich das an“, sagte die Schauspielerin („Marie Brand“) der Deutschen Presse-Agentur in Köln. „Reinfeiern mag ich überhaupt nicht.“ Angestoßen werde in einem schönen Restaurant im Oberbergischen bei Köln, und da gebe es dann „Bergische Kaffeetafel“.

Probleme damit, dass fortan eine „7“ bei ihr davorsteht, hat sie nicht. „Außer vielleicht, wenn ich mir eine Sanduhr vorstelle, bei der oben nicht mehr so viel drin ist. Aber gut, das ist dann eben so. Mal gucken, was noch geht.“ Ihr Vater, der Volksschauspieler Willy Millowitsch (1909-1999), ist 90 Jahre alt geworden, „das kann man doch mal anstreben“. Im Übrigen mache sie einfach weiter. „Mit der Marie Brand so lange, bis ich nicht mehr aus eigener Kraft von der Leiche hochkomme. Frau Brand am Rollator kann ich mir auch nicht vorstellen.“ Die ZDF-Krimireihe mit Millowitsch in der Hauptrolle läuft seit 2008.