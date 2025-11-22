„Don't Play Your Rock'n'Roll To Me!“ In den 70er Jahren feierte Chris Norman mit Smokie große Erfolge. Heute tritt unter dem Bandnamen eine Gruppe ohne Originalmitglieder auf - zum Unmut von Norman.

London - Der britische Musiker Chris Norman („Stumblin' In“) findet es nicht gut, dass seine ehemalige Band Smokie mittlerweile ohne jegliche Originalmitglieder aktiv ist. „Ich unterstütze das in keiner Weise. Ich finde, sie sollten das nicht tun“, sagte der 75-Jährige der Deutschen Presse-Agentur in London. „Leider passiert das heutzutage oft: Bands touren unter einem bekannten Namen, obwohl kein einziges Mitglied der Originalbesetzung mehr dabei ist.“

Kein Kontakt zur „Band, die sich heute Smokie nennt“

Chris Norman feierte als Frontmann von Smokie zahlreiche Erfolge mit Hits wie „Lay Back In The Arms Of Someone“, „Don't Play Your Rock'n'Roll To Me“ oder „Living Next Door To Alice“, bevor er die Band 1986 im Guten verließ. Seitdem ist er als Solokünstler erfolgreich. Im kommenden Jahr veröffentlicht der Sänger und Songwriter sein neues Album „Lifelines“ und kommt für 15 Konzerte nach Deutschland.

Bei Smokie war nach dem Ausstieg von Pete Spencer und Alan Silson, mit denen Norman bis heute befreundet ist, Bassist Terry Uttley das letzte verbleibende Originalmitglied. Seit Uttleys Tod im Dezember 2021 ist niemand von der ursprünglichen Besetzung dabei. „Mit der Band, die sich heute Smokie nennt, habe ich keinen Kontakt“, stellte Norman klar.

„Verstehe nicht, wie man sich das anschauen kann“

Die neuen Musiker von Smokie befinden sich derzeit auf Welttournee zum 50. Bandjubiläum - für den ehemaligen Smokie-Frontmann ist das absurd. Die meisten von denen seien vor 50 Jahren entweder noch gar nicht geboren gewesen oder noch zur Schule gegangen, monierte der 75-Jährige. „Ich verstehe nicht, wie man sich das als Zuschauer anschauen kann. Ich würde niemals zu so einer Band gehen.“

Gegen Tribute- oder Coverbands hat er hingegen nichts. Mit den Musikern der Tribute-Band Spirit Of Smokie sei er sogar befreundet. „Denn die tun nicht so, als wären sie Smokie. Sie gehen einfach auf die Bühne, spielen Smokie-Songs und verdienen damit ihren Lebensunterhalt“, sagte Chris Norman. „Aber die andere Truppe? Die nennen sich Smokie, benutzen das Logo und alles. Das ist einfach falsch.“

Weitere Beispiele für prominente Musikgruppen, die heute ganz ohne Mitglieder aus der Originalbesetzung aktiv sind, sind Foreigner („I Want To Know What Love Is“) und Lynyrd Skynyrd („Sweet Home Alabama“).