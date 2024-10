Rostock - Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) eröffnet am Montag ein neues taktisches Hauptquartier der Deutschen Marine in Rostock. Die Nato will damit ihre Verteidigungsbereitschaft in der Ostsee-Region stärken. Deutschland, das in dem Nato-Bündnis die größte Marine in der Ostsee stellt, übernahm laut Ministerium zum 1. Oktober eine regionale Führungsrolle. Das neue Hauptquartier hat die Aufgabe, maritime Operationen und Übungsvorhaben zu planen sowie von der Nato zugeteilte Seestreitkräfte in Frieden, Krise und Krieg zu führen.

An der Eröffnung (Beginn: 10.00) des neuen CTF Baltic nehmen auch Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und der Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Jan Christian Kaack, teil. CTF Baltic steht für „Commander Task Force Baltic“

Es handelt sich um ein nationales Hauptquartier mit Beteiligung anderer Staaten. Nach Angaben des Ministeriums wird es von einem deutschen Admiral geführt. Neben Deutschland sind noch elf weitere Nationen personell an CTF Baltic beteiligt.