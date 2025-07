Märkisch-Oderland - Ein 46 Jahre alter Autofahrer ist bei einer Kollision mit einem Baum gestorben. Der Mann sowie sein Beifahrer waren in der Nacht auf Mittwoch auf der Bundesstraße 1 in Richtung Seelow (Märkisch-Oderland) unterwegs, als das Auto nach Polizei-Angaben aus bisher unbekannten Gründen von der Fahrbahn abkam. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Baum, das Auto überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Der Fahrer des Autos sei in dem Geschehen eingeklemmt worden und gestorben. Der Beifahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wie es weiter hieß.

Die B1 war infolge des Unfalls für etwa vier Stunden voll gesperrt.