Die Agra-Brücke soll abgerissen und neu gebaut werden. Doch bis dahin muss sie gestützt werden. Was derzeit gemacht wird und was das kostet.

Markkleeberg - An der maroden Agrar-Brücke südlich von Leipzig wird derzeit eine Stützkonstruktion errichtet. Bis Anfang März sollen die Hilfsstützen montiert sein, teilte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mit. Das Sichern der 357 Meter langen Brücke soll dafür sorgen, dass das Bauwerk weiter befahren werden kann - bis 2027 der Abriss beginnt.

Die Brücke aus den 1970er Jahren bestehe aus 17 einzelnen Feldern, die von jeweils 12 Stützen gehalten werden sollen. Das Material dafür werde derzeit aus Europa nach Sachsen geliefert. Während der Montage werde das Bauwerk weiterhin kontinuierlich überwacht. Die Gesamtkosten für das Abstützen der Brücke beliefen sich auf rund 2,2 Millionen Euro.

Abriss und Neubau bis 2031

Ab 2027 soll dann erst der westliche Brückenzug abgerissen und erneuert werden, ab 2029 dann der östliche. Bis 2031 soll der Neubau komplett stehen. Das Infrastrukturministerium beziffert die Kosten auf rund 50 Millionen Euro. Sie werden vom Bund getragen. Über die Brücke führt die Bundesstraße 2.

Hennigsdorfer Stahl wie bei Carolabrücke

Die Agra-Brücke wurde 1976 erbaut und enthält sogenannten Hennigsdorfer Spannstahl – ein Material, das auch bei der eingestürzten Carolabrücke in Dresden verwendet worden war. Um das Bauwerk zu entlasten, dürfen seit Mitte November nur noch Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen über die Brücke fahren. Laut Ministerium passieren sie täglich rund 30.000 Fahrzeuge.