Aues Torhüter Martin Männel in Aktion.

Aue - Martin Männel bleibt Kapitän des Fußball-Drittligisten FC Erzgebirge Aue. Das gab Trainer Pavel Dotchev am Montag bekannt. Der 35-jährige Torhüter, der seit 2008 bei den Sachsen spielt, hat das Kapitänsamt schon seit Jahren inne. Als seine Stellvertreter fungieren in der am Freitag beginnenden Saison Marvin Stefaniak und Boris Tashchy. Dotchev bestimmte die drei selbst. Zum Mannschaftsrat gehören zusätzlich Anthony Barylla und Nico Vukancic.