Mainz - Der ehemalige Trainer und Sportdirektor Martin Schmidt hat seine Beratertätigkeit für den FSV Mainz 05 beendet und verlässt den Fußball-Bundesligisten endgültig. Schmidt, der im vergangenen Sommer aus privaten Gründen als Sportdirektor zurückgetreten war, soll beim Heimspiel gegen den FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) verabschiedet werden.

Sportvorstand Christian Heidel würdigte die Arbeit des 57 Jahre alten Schweizers für den Verein. „Er hat sowohl als Trainer als auch als Sportdirektor mehrere emotionale Abstiegskämpfe erfolgreich bestritten, konnte erstmals in der Clubhistorie direkt in die Gruppenphase der Europa League einziehen und dem Verein auch in neuer Rolle als Sportdirektor und Berater mit seiner Fußballexpertise weiterhelfen“, sagte Heidel.

Schmidt arbeitete in verschiedenen Funktionen insgesamt zwölf Jahre für die Mainzer. Zunächst ab 2010 als U23-Coach, dann zwischen 2015 und 2017 als Bundesliga-Trainer, schließlich von 2020 bis 2024 als Sportdirektor und zuletzt als Berater. „Nach so vielen Jahren ist dieser Abschied für mich mit sehr vielen Emotionen verbunden. Mainz hat mein Leben geprägt“, sagte Schmidt.