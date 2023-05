Marx und Lehmann sollen in SPD-Fraktion Posten tauschen

Erfurt - Die Thüringer SPD sortiert sich an zwei wichtigen Posten neu: Vize-Landtagspräsidentin Dorothea Marx und die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, Diana Lehmann, sollen ihre Posten tauschen. Darauf habe sich die SPD-Fraktion auf seinen Vorschlag hin verständigt, gab ihr Vorsitzender Matthias Hey am Mittwoch im Landtag in Erfurt bekannt. Lehmann habe eine „herausragend gute Arbeit“ als parlamentarische Geschäftsführerin gemacht und sie werde eine sehr gute Vize-Landtagspräsidentin sein, sagte Hey.

Dorothea Marx passe in „einer Zeit, in der wir zunehmend als Brückenelement wahrgenommen werden“, als „ausgleichendes Element zwischen den Polen, nämlich Rot-Rot-Grün und Schwarz“, sagte Hey.