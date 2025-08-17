In Halle-Neustadt dringen maskierte Personen in eine Wohnung ein und bedrohen zwei Frauen. Die Täter flüchten mit Bargeld.

Wie viel Geld geraubt worden ist, wollte eine Polizeisprecherin aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. (Symbolbild)

Halle - In Halle-Neustadt sind zwei Frauen in ihrer Wohnung von drei Tätern mit pistolenähnlichen Gegenständen bedroht und überfallen worden. Die bisher unbekannten Täter seien an der Tür in die Wohnung eingedrungen und hätten von den Frauen die Herausgabe von Bargeld gefordert, teilte die Polizei mit.

Anschließend seien die maskierten Personen mit dem erbeuteten Bargeld geflüchtet. Wie viel Geld geraubt worden ist, wollte eine Polizeisprecherin aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Die Frauen blieben unverletzt.