Magdeburg - Bei der diesjährigen Mathematik-Olympiade in Sachsen-Anhalt ist das Magdeburger Werner-von-Siemens-Gymnasium besonders erfolgreich gewesen. 6 der 11 ersten Preise in dem Landeswettbewerb gingen an Schülerinnen und Schüler dieser Schule mit mathematisch-naturwissenschaftlichem Schwerpunkt, wie der Landesbeauftragte für die Mathematik-Olympiade, Rainer Biallas, mitteilte. Den Sonderpreis der Bildungsministerin für die wertvollste Gesamtleistung erhielt der Zehntklässler Michael Wagner, der ebenfalls das Siemens-Gymnasium besucht.

An zwei Wettbewerbstagen standen für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer viereinhalbstündige Klausuren an. Gefragt waren nicht Rechenleistungen, sondern kluges Überlegen, gutes Kombinieren und Kreativität, wie der Landesbeauftragte Biallas betonte.

Es seien 241 junge Menschen von 67 Gymnasien, 5 Gesamtschulen und einer Gemeinschaftsschule dabei gewesen. Neben den 11 ersten Preisen wurden 19 zweite, 24 dritte und 40 Anerkennungspreise vergeben. Zwölf Schülerinnen und Schüler aus achten bis zwölften Klassen vertreten das Land Sachsen-Anhalt im Mai bei der Bundesrunde der 64. Mathematik-Olympiade in Göttingen, wie es weiter hieß.