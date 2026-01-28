Eine brennende Matratze, dichter Rauch und acht Verletzte - im Jüdischen Krankenhaus in Berlin wird in der Nacht Feueralarm ausgelöst. Zur Ursache des Brandes wird noch ermittelt.

Berlin - Acht Menschen sind bei einem Feuer im Jüdischen Krankenhaus in Berlin durch Rauchgas verletzt worden. Eine Matratze sei am Dienstagabend kurz vor Mitternacht in Brand geraten, teilte das Lagezentrum Berlin mit. Dabei sei es zu einer starken Rauchentwicklung gekommen. Drei Einsatzkräfte und fünf Mitarbeiter des Krankenhauses im Stadtteil Gesundbrunnen seien durch Einatmen des Qualms verletzt worden.

Der Brand konnte laut der Leitstelle gelöscht werden. Das Krankenhaus musste nicht evakuiert werden. Nähere Details zu den Verletzten und der Ursache waren zunächst nicht bekannt.