Sven Schulze dribbelt mit dem Ball durchs Büro, liebt Milchreis und Rockmusik. Welche Erinnerungen Sachsen-Anhalts CDU-Chef an seine Kindheit hat und welchen Hobbys er heute nachgeht.

Von dpa 28.01.2026, 03:45
Hat im Büro auch gerne mal einen Ball am Fuß: CDU-Politiker Sven Schulze. (Archivbild)
Hat im Büro auch gerne mal einen Ball am Fuß: CDU-Politiker Sven Schulze. (Archivbild) Sebastian Willnow/dpa

Magdeburg - Im Büro von Sven Schulze im Wirtschaftsministerium liegen mehrere kleine Fußbälle im Raum verstreut. Beim Telefonieren läuft er gerne mal mit einem Ball am Fuß durch das Zimmer - kurzes Dribbling um den Konferenztisch, dann Torschuss auf die Bürotür. Auch sonst hilft Sport dem CDU-Politiker dabei, zu entspannen. Was macht Sven Schulze sonst noch aus?

Ein kurzer Steckbrief:

  • Name: Sven Schulze
  • Alter: 46
  • Geburtsort: Quedlinburg
  • Familie: verheiratet, drei Kinder
  • Berufswunsch als Kind: Landwirt
  • Erste Geldquelle: Kastanien, Eicheln und Bucheckern sammeln und beim Förster abgeben
  • Lieblingsfach in der Schule: Geografie
  • Abischnitt: 2,4 (mit Mathematik- und Physik-Leistungskurs)
  • Lieblingsessen: Senfeier (früher am liebsten von Oma) und Milchreis mit Zimt, Zucker, Apfelmus und Butter
  • Lieblingsband: R.E.M.
  • Lieblingssong: „Beautiful Day“ von U2 (erinnert ihn an die Hochzeit mit seiner Frau)
  • Nächster geplanter Konzertbesuch: Nina Chuba mit seiner Tochter
  • Zur Entspannung: Fußball schauen (vor allem die Spiele von Borussia Dortmund), Sportvereine aus Sachsen-Anhalt vor Ort anfeuern, Rad fahren, Wandern

So ging es in die Politik

  • Beruflicher Werdegang: 1999 bis 2007 Studium an der Technischen Universität Clausthal (Abschluss: Diplom-Wirtschaftsingenieur), 2007 bis 2014 erst Projekt-, dann Vertriebsleiter bei mittelständischen Unternehmen
  • Stationen in der Politik: 2014 bis 2021 Mitglied des Europäischen Parlaments, 2021 bis 2026 Minister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten des Landes Sachsen-Anhalt
  • Stationen in der CDU: 1997 Eintritt in die CDU und kommunalpolitische Aktivitäten, 2006 bis 2014 Landesvorsitzender der Jungen Union, 2016 bis 2021 Generalsekretär der CDU Sachsen-Anhalt, seit 2021 Landesvorsitzender, seit 2024 Mitglied im Präsidium der CDU Deutschlands