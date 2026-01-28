Sven Schulze dribbelt mit dem Ball durchs Büro, liebt Milchreis und Rockmusik. Welche Erinnerungen Sachsen-Anhalts CDU-Chef an seine Kindheit hat und welchen Hobbys er heute nachgeht.

Hat im Büro auch gerne mal einen Ball am Fuß: CDU-Politiker Sven Schulze. (Archivbild)

Magdeburg - Im Büro von Sven Schulze im Wirtschaftsministerium liegen mehrere kleine Fußbälle im Raum verstreut. Beim Telefonieren läuft er gerne mal mit einem Ball am Fuß durch das Zimmer - kurzes Dribbling um den Konferenztisch, dann Torschuss auf die Bürotür. Auch sonst hilft Sport dem CDU-Politiker dabei, zu entspannen. Was macht Sven Schulze sonst noch aus?

Ein kurzer Steckbrief:

Name: Sven Schulze

Alter: 46

Geburtsort: Quedlinburg

Familie: verheiratet, drei Kinder

Berufswunsch als Kind: Landwirt

Erste Geldquelle: Kastanien, Eicheln und Bucheckern sammeln und beim Förster abgeben

Lieblingsfach in der Schule: Geografie

Abischnitt: 2,4 (mit Mathematik- und Physik-Leistungskurs)

Lieblingsessen: Senfeier (früher am liebsten von Oma) und Milchreis mit Zimt, Zucker, Apfelmus und Butter

Lieblingsband: R.E.M.

Lieblingssong: „Beautiful Day“ von U2 (erinnert ihn an die Hochzeit mit seiner Frau)

Nächster geplanter Konzertbesuch: Nina Chuba mit seiner Tochter

Zur Entspannung: Fußball schauen (vor allem die Spiele von Borussia Dortmund), Sportvereine aus Sachsen-Anhalt vor Ort anfeuern, Rad fahren, Wandern

So ging es in die Politik