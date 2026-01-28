Sachsen-Anhalt Senfeier, Fußball, Rockmusik: Was Schulze privat ausmacht
Sven Schulze dribbelt mit dem Ball durchs Büro, liebt Milchreis und Rockmusik. Welche Erinnerungen Sachsen-Anhalts CDU-Chef an seine Kindheit hat und welchen Hobbys er heute nachgeht.
28.01.2026, 03:45
Magdeburg - Im Büro von Sven Schulze im Wirtschaftsministerium liegen mehrere kleine Fußbälle im Raum verstreut. Beim Telefonieren läuft er gerne mal mit einem Ball am Fuß durch das Zimmer - kurzes Dribbling um den Konferenztisch, dann Torschuss auf die Bürotür. Auch sonst hilft Sport dem CDU-Politiker dabei, zu entspannen. Was macht Sven Schulze sonst noch aus?
Ein kurzer Steckbrief:
- Name: Sven Schulze
- Alter: 46
- Geburtsort: Quedlinburg
- Familie: verheiratet, drei Kinder
- Berufswunsch als Kind: Landwirt
- Erste Geldquelle: Kastanien, Eicheln und Bucheckern sammeln und beim Förster abgeben
- Lieblingsfach in der Schule: Geografie
- Abischnitt: 2,4 (mit Mathematik- und Physik-Leistungskurs)
- Lieblingsessen: Senfeier (früher am liebsten von Oma) und Milchreis mit Zimt, Zucker, Apfelmus und Butter
- Lieblingsband: R.E.M.
- Lieblingssong: „Beautiful Day“ von U2 (erinnert ihn an die Hochzeit mit seiner Frau)
- Nächster geplanter Konzertbesuch: Nina Chuba mit seiner Tochter
- Zur Entspannung: Fußball schauen (vor allem die Spiele von Borussia Dortmund), Sportvereine aus Sachsen-Anhalt vor Ort anfeuern, Rad fahren, Wandern
So ging es in die Politik
- Beruflicher Werdegang: 1999 bis 2007 Studium an der Technischen Universität Clausthal (Abschluss: Diplom-Wirtschaftsingenieur), 2007 bis 2014 erst Projekt-, dann Vertriebsleiter bei mittelständischen Unternehmen
- Stationen in der Politik: 2014 bis 2021 Mitglied des Europäischen Parlaments, 2021 bis 2026 Minister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten des Landes Sachsen-Anhalt
- Stationen in der CDU: 1997 Eintritt in die CDU und kommunalpolitische Aktivitäten, 2006 bis 2014 Landesvorsitzender der Jungen Union, 2016 bis 2021 Generalsekretär der CDU Sachsen-Anhalt, seit 2021 Landesvorsitzender, seit 2024 Mitglied im Präsidium der CDU Deutschlands