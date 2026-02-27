Sonnenbrille raus und ab nach draußen: Bis zu 20 Grad und viel Sonnenschein werden heute in Berlin und Brandenburg erwartet.

Mit dem Wochenende sinken die Temperaturen wieder etwas. Am Samstag erwartet der DWD bis zu 16 Grad und am Sonntag bis zu 13 Grad. (Foto aktuell vom 26.02.)

Berlin/Potsdam - Der Frühling zeigt sich in Berlin und Brandenburg von seiner warmen und sonnigen Seite. Heute schnellt das Thermometer auf 17 Grad in der Uckermark und bis zu 20 Grad im restlichen Gebiet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Demnach bilden sich Wolken und lokal Dunst oder flacher Nebel. Im Verlauf des Vormittags sollen das aber rasch abziehen. Bei viel Sonnenschein entstehen laut Wetterexperten hohe und dünne Wolken - Schleierwolken.

Mit dem Wochenende sinken die Temperaturen etwas. Dem DWD zufolge sind am Samstag noch bis zu 16 Grad möglich, am Sonntag bis zu 13 Grad. Teils stark bewölkt lautet die Wettervorhersage für Samstag, es gibt aber auch sonnige Abschnitte. Am Sonntag bleibt es demnach wolkig und meist trocken. Besonders kalt sind die Nächte: Die Tiefstwerte liegen der Prognose nach zwischen zwei und fünf Grad.