Experten der Mikrostrukturphysik forschen am Max-Planck-Institut in Halle. Mit einer Millioneninvestition soll ihre Arbeit unterstützt werden.

Halle - Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts haben in Zukunft modernere Forschungsmöglichkeiten. Bei der Eröffnung des neuen Gebäudes am Institut für Mikrostrukturphysik sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU), es sei so breit angelegte Forschung zu wichtigen Zukunftsthemen möglich. Der Bau am hatte den Angaben nach rund 70 Millionen Euro gekostet.

Neben exzellenten Köpfen werde in der Spitzenforschung auch moderne Infrastruktur benötigt, sagte Haseloff. Hochqualifizierte Forscherinnen und Forscher würden weltweit umworben. „Für sie muss es attraktiv sein, in Deutschland zu leben und zu arbeiten“, sagte der CDU-Politiker. Das Land hatte den Neubau demnach mit rund 20,2 Millionen Euro gefördert.

Das Institut befasst sich mit der Entwicklung nanostrukturierter Bauelemente und Bauelementsysteme. Diese Technologien bieten Lösungen im Bereich der Datentechnologie. Den Wissenschaftlern sollen in Zukunft neue Labore und ein 700 Quadratmeter großer Reinraum zur Verfügung stehen. Durch den Ausbau des Instituts solle die Zahl der Beschäftigten am Standort von 200 auf rund 300 steigen, hieß es.