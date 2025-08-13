Die Beelitzer Festspiele gibt es bereits seit zwölf Jahren. In diesem Jahr steht ein echter DDR-Klassiker auf dem Programm. Auch prominente Gesichter spielen mit.

Beelitz - Bei den diesjährigen Beelitzer Festspielen kommt mit „Maxe Baumann“ ein echter DDR-Klassiker auf die Bühne. „Für die Leute, die das damals erlebt haben, ist das immer noch etwas Besonderes“, sagte ein Sprecher der Stadt Beelitz. Der Sohn des damaligen Hauptdarstellers Gerd E. Schäfer hat sich des Stücks angenommen, es etwas umgeschrieben und spielt in der Inszenierung auch die Hauptrolle.

In dem Stück geht es um Maxe Baumann, der sich die Frage stellt, was ein Mann mit seinem Rentner-Dasein anfängt. „Viel Chaos, wie Maxe Baumann in der gleichnamigen Filmreihe Millionen begeisterten Zuschauern bewiesen hat“, hieß es in der Ankündigung des Stücks. Nun wird der Kult-Schwank des Ostens von der Spree an die Nieplitz verlegt.

Gezeigt wird das Stück auf der Bühne des Beelitzer Stadtparks. Insgesamt acht Vorstellungen sind bis zum 24. August geplant. Die Premiere findet am 14. August statt. Nach Angaben des Sprechers gibt es für alle Termine noch Restkarten. In dem Stück spielen neben Alexander G. Schäfer unter anderem Heike Köfer, Achim Wolff, Rita Feldmeier und Bürger Lars Dietrich mit.