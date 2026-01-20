Sinj - Die Basketballer von MBC Syntainics haben im sechsten Spiel in der European North Basketball League den sechsten Sieg eingefahren und haben damit weiterhin beste Chancen auf den Gruppensieg. Am Dienstag behielten die Weißenfelser beim KK Alkar Sinj in Kroatien mit 69:52 (34:24) die Oberhand. Zuvor hatten sie in der Bundesliga sechs Spiele in Serie verloren. Die meisten Punkte gelangen Jure Planinic (18), Charles Callison (17) und Perttu Blomgren (11).

Die Weißenfelser gingen durch einen 9:0-Lauf von 9:8 (6.) auf 18:9 (9.) früh mit zehn Punkten in Front und konnten diesen Vorsprung bis zur Pause behaupten. Im letzten Viertel kämpften sich die Hausherren auf 43:46 (32.) heran.

Callison nahm den Kroaten mit drei Dreiern in Folge zum 55:43 innerhalb von zwei Minuten jedoch alle Hoffnungen auf eine Überraschung. Während der MBC 13 seiner 36 Distanzwürfe traf, landeten bei den Gastgebern nur vier von 21 Versuchen im Weißenfelser Korb. Der Bundesligist hatte auch die Lufthoheit unter den Brettern (47:39 Rebounds).