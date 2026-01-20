Zwei Tage nach dem Heimdebakel gegen München präsentieren sich die Chemnitzer Basketballer wie verwandelt. Im Eurocup ringen sie den Tabellenführer aus Frankreich nieder.

Kevin Yebo und die Bundesliga-Basketballer der Niners Chemnitz feierten im Eurocup einen überraschenden Heimsieg gegen Bourg-en-Bresse.

Chemnitz - Basketball-Bundesligist Niners Chemnitz hat im Eurocup den dritten Heimsieg nacheinander verbucht. Das Team von Trainer Rodrigo Pastore bezwang den Tabellenführer Cosea JL Bourg-en-Bresse nach einer imponierenden Vorstellung mit 88:82 (41:38).

Corey Davis Jr. war mit 19 Punkten der beste Werfer der Niners, die mit einer Bilanz von acht Siegen und sieben Niederlagen weiterhin Rang sechs in der Gruppe B einnehmen.

Die Chemnitzer fanden offensiv nur schleppend ins Spiel, verhinderten aber mit couragierter Verteidigungsarbeit, dass sich die Franzosen früh absetzen konnten. Als die Trefferquote bei den Gastgebern stieg, eroberten sie mit einem 9:0-Lauf eine 22:18-Führung (12. Minute).

Tempo und Intensität nahmen fortan deutlich zu. Chemnitz behauptete mit viel Leidenschaft seinen Vorsprung und zog nach dem Wechsel dank seiner Dreierschützen mit einem 13:2-Lauf auf 58:46 (26.) davon. Im letzten Abschnitt bäumten sich die Gäste noch einmal auf und verkürzten bis zwei Minuten vor Schluss auf 73:78, doch die Niners ließen keine Wende mehr zu.