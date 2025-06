Weißenfels - Basketball-Pokalsieger Syntainics MBC verstärkt sich mit dem ivorischen Nationalspieler Bazoumana Koné. Der 31 Jahre alte und 1,93 Meter große Deutsch-Ivorer unterschrieb in Weißenfels einen Jahresvertrag, wie die Wölfe mitteilten. Koné kann auf die Erfahrung aus 131 Partien in der Bundesliga für Bremerhaven, Ludwigsburg, Gießen, Braunschweig und zuletzt Würzburg verweisen.

In der vergangenen Saison verbuchte er für Würzburg in 31 Einsätzen einen Schnitt von 3,8 Punkten, 1,3 Rebounds und 0,8 Assists in knapp 13 Minuten Einsatzzeit. Dreimal stand er in der Startformation der Unterfranken, mit denen er das Playoff-Halbfinale erreichte.

Wölfe-Headcoach Marco Ramondino sagt über die fünfte Neuverpflichtung nach Collin Welp, Marcus Foster, RJ Gunn und Kresimir Nikic: „Wie alle unsere bisherigen Neuzugänge ist auch Bazou ein sehr vielseitiger Spieler. Mit seiner Athletik kann er auf mehreren Positionen verteidigen. Hinzu kommt sein enormer Erfahrungsschatz. Ich bin überzeugt, dass uns Bazou wertvolle Impulse von der Bank kommend geben kann, so wie er es zuletzt in Würzburg getan hat.“