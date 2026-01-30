Weißenfels - Die sportliche Talfahrt der Bundesliga-Basketballer von MBC Syntainics hat sich auch nach dem Rücktritt von Trainer Marco Ramondino fortgesetzt. Die Weißenfelser verloren unter der Regie von Interimscoach Silvano Poropat ihr Heimspiel gegen EWE Baskets Oldenburg 84:90 (48:36) und kassierten damit die achte Niederlage in Serie. Den größten Anteil am Erfolg der Gäste hatten Christopher Clemons (28), Kyle Lofton (14), Brian Fobbs (13) und Michale Kyser (11). Für die Weißenfelser erzielten Jure Planinic (19), Charles Callison, RJ Gunn und Spencer Reaves (je 14) die meisten Punkte.

Die Gastgeber erwischten einen Start nach Maß, lagen nach dem ersten Viertel mit 28:15 vorn und bauten den Vorsprung bis zur 15. Minute auf 42:24 aus. Doch die Führung von 18 Punkten verspielten die Weißenfelser leichtfertig. Die Oldenburger kämpften sich bis zum Ende des dritten Viertels auf 65:66 (30.) heran und lagen beim 68:66 (31.) erstmals wieder vorn.

Bis zum 82:82 (38.) konnte der MBC das Geschehen offen gestalten. Doch in der Schlussphase hatten die Oldenburger dank der besseren Dreierquote den längeren Atem. Bei den Gästen landeten 16 von 31 Würfen von jenseits der Dreierlinie im Weißenfelser Korb. Die Gastgeber konnten nur neun ihrer 31 Distanzwürfe erfolgreich verwandeln.